I 4 miliardi di tagli all’istruzione sono una mezza fake news

Governo vara piano anti-infrazione : taglia deficit e congela 1 - 5 miliardi. Mattarella : non vedo ragioni per avviare procedura contro Italia : Alla fine il Governo corregge i conti. Riduce il deficit 2019 di 7,6 miliardi e vara un decreto con misure urgenti che 'congela' 1,5 miliardi di euro di risparmi del reddito di cittadinanza e quota 100 per destinarli al "miglioramento dei saldi di finanza pubblica". Quindi, forte anche dello scudo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, contro l'apertura di una procedura di infrazione Ue sull'Italia, con il via libera del Consiglio ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 - taglio di 4 miliardi alla scuola : Pensioni ultima ora: Quota 100, taglio di 4 miliardi alla scuola Pensioni ultima ora: un recente articolo pubblicato dal Corriere ha parlato dell’aumento della spesa da parte dello Stato per gli assegni Pensionistici, dovuto anche Quota 100, e del taglio ingente in materie di risorse pubbliche investite nella scuola pubblica. alla notizia sono seguite rettifiche e smentite sia dal fronte politico che dal Miur. Pensioni ultime ...

Salvini : "Trovati i 15 miliardi per il taglio fiscale" : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, come molti italiani, oggi ha trascorso la giornata al mare con i figli, cercando di leggere un libro sulla spiaggia, ma disturbato a più riprese da gente che gli chiedeva i selfie e anche dai giornalisti. SkyTg24 lo ha intervistato nel video che vedete qui in alto e gli ha fatto qualche domanda sull'attuale situazione dell'Italia e sulle prossime mosse del governo. Il leader della Lega ...

Salvini : "Tagli alle tasse per 15 miliardi". Di Maio : "Sembra stia all'opposizione" : Tagli di tasse per 10 miliardi? La stima "è al ribasso, facciamo 15 miliardi: i soldi ci sono, basta volerli usare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine delle celebrazioni del 245esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza. "Non permetteremo - ha aggiunto - che da Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del Paese. Il condono? È una parte del tutto, sicuramente non la parte ...

L'ultimatum di Salvini : 10 miliardi per tagliare le tasse "o saluto tutti e me ne vado" : A colloquio con il 'Corriere della Sera' il vicepremier si dice convinto che con una nuova manovra in deficit "si rianima...

Conti pubblici - dove saranno recuperati 2 miliardi di tagli alla spesa. Tesoretto da 5 miliardi : È lungo l’elenco di chi pagherà il conto dei due miliardi destinati sulla carta ai ministeri che ora il Governo, dopo averli congelati con l’ultima legge di bilancio, ha deciso di tagliare definitivamente per contenere il deficit 2019...

Da dove arrivano i 2 miliardi di tagli alla spesa che il governo userebbe per evitare la procedura : Il governo italiano avrebbe a disposizione circa 3,2 miliardi di maggiori entrate e altri 2 miliardi provenienti da un taglio della spesa pubblica (che erano stati congelati lo scorso dicembre per contenere il deficit) per regolare i conti pubblici ed evitare una procedura d'infrazione. In questo modo l'esecutivo potrebbe contare su un tesoretto da oltre 5 miliardi, che renderebbe più concrete le intenzioni dell'esecutivo di rispettare le ...

Conti pubblici - Tria aggiorna i dati per la Ue : nei primi 6 mesi saldo positivo di 3 miliardi - confermati i tagli ai ministeri : L’assestamento di bilancio è stato solo esaminato in via preliminare, perché prima dell’approvazione definitiva serve il giudizio di parificazione della Corte dei Conti che arriverà solo mercoledì 26 giugno. I contenuti del documento arrivato sul tavolo del consiglio dei ministri mercoledì sera, comunque, sono quelli attesi. Nessuna correzione aggiuntiva: il governo, in vista del negoziato con Bruxelles per evitare la procedura di ...

Governo : tagli di 2 miliardi per evitare procedura di infrazione Ue | Il Cdm trova l'accordo sul dl Crescita : L'annuncio arriva al termine del Consiglio dei ministri, indetto in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì sulle nomine. Rinviato a settimana prossima la questione Autonomie e Ilva

Pensioni ultima ora : Quota 100 e RdC - risparmi fino a 4 miliardi coi tagli : Pensioni ultima ora: Quota 100 e RdC, risparmi fino a 4 miliardi coi tagli Pensioni ultima ora: le somme stanziate dal Governo per Quota 100 e reddito di cittadinanza potrebbero dimostrarsi superiori alle reali necessità. A confermare le previsioni anticipate di esperti e studi di Fondazioni arrivano ora le parole del ministro dell’Economia dell’esecutivo guidato da Conte. Pensioni ultima ora, intervista di Tria al Financial ...

Conti pubblici - Tria : “Su quota 100 e reddito risparmi di 3-4 miliardi. Flat tax solo se compensata da tagli di spesa” : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria conferma di essere favorevole all’idea di Flat tax “per ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi“. Ma, spiega in un’intervista al Financial Times, questo sistema dovrebbe essere introdotto in modo progressivo, “conforme ai nostri obiettivi in termini di finanze pubbliche”, e “dovrebbe essere compensato da tagli alla spesa, altrimenti un aumento ...

L’Ue dà i 7 giorni di tempo all’Italia : “Quattro miliardi di tagli e impegni seri per il 2020” : Almeno quattro miliardi di spese già previste per quest’anno da mettere nel congelatore. impegni chiari da prendere subito per spiegare come saranno disinnescati i 23 miliardi di clausole Iva per il 2020. E niente più dichiarazioni su ulteriori provvedimenti in deficit, come ad esempio la Flat Tax. ...