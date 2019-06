Ferrari | in qualifica la gioia di Leclerc e la delusione di Vettel

Formula 1 – Bottas sincero dopo il quarto posto in qualifica in Austria : “Ferrari troppo veloce in rettilineo - abbiamo fatto un casino col team” : La superiorità della Ferrari in rettilineo ed i problemi di comunicazione col team: le sensazioni di Bottas dopo il quarto tempo nelle qualifiche del Gp d’Austria E’ Leclerc il poleman del Gp d’Austria: al Red Bull Ring il giovane monegasco della Ferrari ha stabilito il nuovo record di pista, lasciandosi alle spalle Hamilton e Verstappen. quarto tempo per Bottas, invece, che non è riuscito a far bene come il suo compagno ...

LIVE F1 - GP Austria 2019 in DIRETTA : prove libere 3 - la Ferrari cerca l’assetto ideale per la qualifica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Austria (29 giugno) – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – Le dichiarazioni di Vettel – Le dichiarazioni di Leclerc – Le dichiarazioni di Hamilton Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Spielberg i team dovranno definire gli assetti in ...

Monaco : in qualifica Mercedes da paura. Ferrari pure - ma in negativo : Una pole oltre la pole quella conquistata oggi da Lewis Hamilton, la seconda della stagione e qui a Monaco, l’85° in carriera. Un giro che è il nuovo record della pista, 1.10.166s, che l’ha portato a chiudere davanti a Valtteri Bottas (per soli 0.086s) e alla Red Bull di Max Verstappen. Per la Mercedes, in […] L'articolo Monaco: in qualifica Mercedes da paura. Ferrari pure, ma in negativo sembra essere il primo su ...