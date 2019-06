Torna la corsa ai beni rifugio | oro ai massimi da 6 anni

Mondiale femminile - Australia-Brasile 3-2 : le oceaniche Tornano in corsa - occasione d’oro per l’Italia [FOTO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Run for The Oceans - Torna la corsa di Adidas e Parley contro l’inquinamento degli oceani : Run for The Oceans, torna la corsa di Adidas e Parley contro l'inquinamento degli oceaniRun for The Oceans, torna la corsa di Adidas e Parley contro l'inquinamento degli oceaniRun for The Oceans, torna la corsa di Adidas e Parley contro l'inquinamento degli oceaniRun for The Oceans, torna la corsa di Adidas e Parley contro l'inquinamento degli oceaniRun for The Oceans, torna la corsa di Adidas e Parley contro l'inquinamento degli oceaniRun for ...

Nuovo allenatore Juventus - non solo Sarri : Tornano in corsa due big : Nuovo allenatore Juventus – La telenovela sul successore di Allegri continua. Da Pochettino a Guardiola fino ad arrivare a Sarri e addirittura Mourinho, sono tanti i nomi che sono stati fatti. Però nelle ultime ore alcuni in particolare stanno prendendo quota, non solo Sarri, che secondo tutti i principali giornali italiani è in vantaggio. Occhio […] More

Giro d’Italia - Torna il sole nella tappa di L’Aquila e la corsa “esplode” sulle strade del terremoto [FOTO] : Il Giro d’Italia torna sulle strade del terremoto di L’Aquila oggi nella 7ª tappa della corsa rosa: è tornato a splendere il sole dopo tanti giorni di freddo e pioggia, e la corsa è letteralmente esplosa: i corridori hanno percorso i primi 110km di gara ad una velocità folle (media vicina ai 50km/h), tanto che si sono ritirati Laurens De Plus e Fernando Gaviria. Il Giro perde così un altro grande protagonista per le volate di gruppo ...

Frenata per de Ligt al Barcellona : Torna in corsa la Juve - le alternative : Stop! Frenata nella trattativa tra Matthijs de Ligt e il Barcellona . Secondo il quotidiano catalano Sport , l'agente del difensore olandese dell'Ajax, Mino Raiola, ndr, ha alzato la richiesta economica e aspetta il rilancio da parte di altri club: in particolare Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e ...