Colpi bassi e battute | lo show è servito

Edge Colpi sce ancora : voti bassi per Mortal Kombat 11 e Days Gone : Mortal Kombat 11 e Days Gone figuravano sicuramente tra i titoli più attesi dai fan e, generalmente, hanno ricevuto una buona accoglienza. Tuttavia, come riportato su ResetEra, secondo Edge il nuovo picchiaduro e l'esclusiva PS4 non raggiungono la sufficienza.La rivista, infatti, ha dato un 5 ai due giochi, un voto che potrebbe risultare abbastanza sorprendente.Nell'ultimo numero, il 333, Edge ha valutato anche altri giochi, ad esempio World War ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia 2-1 ed Eintracht-Chelsea 1-1 in DIRETTA : match su ritmi bassi! David Luiz Colpisce la traversa su punizione! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...