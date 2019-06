huffingtonpost

(Di sabato 22 giugno 2019) Il primo giorno d’estate è caratterizzato da piogge e temporali al Nord. Grandinate a Milano, dove èto il fiume. Allarme frana in Valtellina dove sono state evacuate 150 persone, mentre un uomo è morto a Villarfocchiardo nel torinese e il corpo è stato ritrovato lungo il torrente amonte della borgata, in una zona interessata nelle scorse ore da forti temporali. Temperature giù di 10 gradi in veneto, allerta in Toscana.A Milano Un violento nubifragio si è abbattuto, intorno alle 9, sulla città di Milano e sull’hinterland metropolitano. A tratti, oltre alla pioggia battente, ha anche grandinato. Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il, in zona Niguarda, èto due volte nel giro di poche ...

HuffPostItalia : Il maltempo colpisce Piemonte e Lombardia. Esonda il Seveso. Una vittima - Dome689 : Il maltempo colpisce Piemonte e Lombardia. esonda lo Seveso. Una vittima - lavocedialba : Il maltempo colpisce la Granda: vigili del fuoco in attività contro vento, pioggia e grandine (VIDEO) -