Repubblica | Si aspetta di capire il futuro di Insigne

(Di venerdì 24 maggio 2019) Il mercato del Napoli ruota intono alle cessioni. Questo è un dato. Quindi nonostante la lunga lista di osservati nelle mani di Giuntoli, gli interrogativi sono su chi partirà. In tal senso, l’edizione odierna diNapoli, ricorda che nulla si sa ancora deldi, Sono state settimane complesse, in cui i rapporti si sono inaspriti e complicati, fino al riavvicinamento. Ma da allora non si è saputo più nulla. Lorenzo, tramite il suo procuratore, aveva chiesto un rinnovo e adeguamento del contratto, De Laurentiis ha fattoche non è assolutamente intenzionato e che anzi non ha intenzione di trattenere il calciatore qualora chiedesse di andarsene. I nomi per sostituirlo ci sono, da Lozano a Ilicic, passando per la suggestione Quagliarella, ma bisogneràre dicosa farà l’attaccante napoletano prima di decidere se per rafforzare ...

