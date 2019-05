L' infinito di Lucio Fontana tra terra e oro

ilfoglio

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Roma. “Io buco e non c’è bisogno di dipingere perché è lì che passa l’. Ciò che conta davvero non è l’estetica, ma l’aver bucato. Non ho mai distrutto, ho solo costruito”. Con queste parole,(1899-1968), l’artista borghese sempre in giacca e cravatta, definiva il suo modo di fa

trararitipi : RT @trararitipi: #Art Questo è il centro del lavoro di questi tre grandi #maestri: l’indagine interminabile di nuove realtà, nuove forme, n… - Lucio_Colella : RT @salpaladino: Allegri arriva alla Juve tra gli insulti e gli sputi, col lavoro li trasforma in applausi e soprattutto diventa uno dei pi… -