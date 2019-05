A Lactalis ora fa gola il Parmigiano I francesi come topi nel formaggio

affaritaliani

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Che l'agroalimentare sia con la moda-lusso e la meccanica di precisione uno dei settori trainanti dell'economia italiana è noto. Che scateni appetiti da parte di grandi gruppi finanziari e industriali esteri (oltre che italiani) anche. Così non stupisce che Nuova Castelli, principale esportatore diItaliano messo sul mercato dal fondo britannico Charterhouse, stia suscitando nuotevole interesse. Tra gli ultimi ad interessarsi del dossier anche(che nel bel paese già controlla Galbani e Parmalat) e Granarolo, oltre a una serie di investitori di private equity tra cui Italmobiliare, holding della famiglia Pesenti. Nel frattempo altri gruppiNewlat stanno a loro volta muovendosi sul mercato e potrebbero proporsipiattaforma per ulteriori acquisizioni, in alternativa a fondi specializzatiquelli lanciati da DeA Capital ...

