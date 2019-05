26enne muore in un tragico incidente stradale con lo scooter in Calabria

Tragico pranzo di Pasqua! 26enne muore soffocato dal boccone di carne : Un 26enne è morto soffocato da un boccone di cibo a Monopoli, in provincia di Bari, purtroppo sono stati inutili i tentativi dei parenti di liberargli le vie respiratorie, nonostante l'arrivo in ospedale per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo era in compagnia dei suoi parenti per passare una giornata di festa, ma si è sentito male dopo aver ingerito un pezzo di carne. In breve ha iniziato ad avvertire problemi alla ...