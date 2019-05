Rapinano farmacia con taglierino e provano a far perdere tracce | un arresto

romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Roma – Ad esito delle incessanti ricerche scattate appena dopo la segnalazione di una rapina consumata in unadi via Appia Nuova, i Carabinieri della Stazione Roma Appia hanno fermato due rapinatori mentre tentavano di farle proprienel Terminal Anagnina. Si tratta di un 20enne di Frascati, senza occupazione e con precedenti, arrestato con l’accusa di rapina in concorso e un 34enne di Marino, denunciato a piede libero con la stessa accusa. Quasi ad ora di chiusura della, il 20enne, con volto parzialmente travisato, e’ entrato all’interno e, armato di, ha minacciato l’addetta al banco facendosi consegnare l’incasso della giornata, per poi fuggire a piedi. Scattata la segnalazione tramite 112, la Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri Roma ha inviato sul posto diverse pattuglie, del Nucleo Radiomobile di ...

