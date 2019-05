Cosa aspettarci dalla “Fase quattro” del Marvel Cinematic Universe

Westworld 3 nel 2020 - cosa sappiamo finora e Cosa aspettarci dal futuro della serie : Nonostante si trattasse di una notizia pressoché scontata, HBO ha deciso di annunciare ufficialmente che vedremo Westworld 3 nel 2020 . Com'era ovvio, il drama fantascientifico ideato da Lisa Joy e Jonathan Nolan deve farsi da parte e lasciare che i riflettori illuminino l'ottava e ultima stagione de Il trono di spade, già in onda su Sky Atlantic. La decisione di mandare in onda Westworld 3 nel 2020 ha senso anche in previsione della ricca e ...

Cosa aspettarci da The OA - la seconda stagione su Netflix dal 22 marzo : nuova dimensione per Prairie Johnson? : Cosa ci riserverà The OA? La seconda stagione del mystery drama creato e sviluppato da Zal Batmanglij e Brit Marling sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì 22 marzo. La serie – un prodotto in bilico tra fantascienza, fantasy e onirico – torna sugli schermi dopo un'attesa di oltre due anni per raccontare le vicende di Prairie, una donna non vedente scomparsa per sette anni e poi riemersa dal nulla dotata della vista. Nel corso di ...