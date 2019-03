Spal-Roma diretta live | padroni di casa in vantaggio con Fares!

calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019)– Dopo la gara tra Sassuolo e Sampdoria che ha regalato gol ed emozioni continua il programma valido per la 28^ giornata del campionato di Serie A. In campoche si affrontano in una partita fondamentale per gli obiettivi delle due squadre. La squadra di Semplici è alla ricerca di punti per la salvezza e non può permettersi passi falsi, stesso discorso per i giallorossi, il tecnico Ranieri si è presentato con un successo nella gara contro l’Empoli ed adesso non può permettersi un passo falso per continuare la corsa Champions League. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori.(4-4-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari, Fares; Lazzari, Missiroli, Murgia, Kurtic; Petagna, Antenucci.(4-4-2): Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Kluivert, Nzonzi, Cristante, El Shaarawy; Dzeko, ...

OfficialASRoma : Mauro Baldissoni: “Giuliano #Taccola è probabilmente il campione più sfortunato che abbia vestito la maglia della R… - sentiunponacosa : @rudylegh La difesa è quel che è da inizio stagione, e a Gennaio #Monchi non ha acquistato nessuno e abbiamo dato… - StegiGiorgio : In SPAL - Roma primo tiro in porta della Roma al 34’. Di Francesco era solo uno dei troppi problemi della squadra giallorossa. -