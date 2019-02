L' omaggio dei Clippers a Nowitzki

Muti : «Le fosse Ardeatine»? Sinfonia che rende omaggio alle vittime di un odioso atto di terrore dei nazisti : CHICAGO È una musica che esce da sé stessa diventando altro, monito, ricordo, simbolo. E si fa memoria. L'eccidio delle fosse Ardeatine si trasfigura nella Sinfonia n.9 del compositore americano ...

Uno dei momenti più commoventi! il commissario Montalbano rende omaggio al dottor Pasquano : Nell'episodio 'Un diario del '43' il saluto degli amici di Vigata al medico legale interpretato da Marcello Perracchio, scomparso nel 2017. Dopo una lunga malattia, Marcello Perracchio era scomparso a 79 anni a Ragusa il 28 luglio 2017. Il dottor Pasquano de “Il commissario Montalbano” era diventato per gli spettatori un personaggio simbolico. Burbero, amante dei cannoli e non voleva “essere rotti i cabassisi“. Nell’episodio “L’altro capo ...

A Cairo lo spettacolo "Il Corno di Olifante" - l'omaggio dei detenuti di Rebibbia al magistrato Paolo Borsellino : I testi degli spettacoli sono inediti, scritti con la collaborazione di tutti i detenuti. Il magistrato Paolo Borsellino rimase ucciso per mano di Cosa Nostra il 19 luglio 1992 in via D'Amelio a ...

Sanremo : 9 - 6 milioni e il 46.1% per la serata dei duetti e l'omaggio a Guccini : La cronaca della quarta serata Mimi, ballerini, trampolieri, acrobati dietro e intorno a Claudio Baglioni. L'incanto, lo stupore: è questo il messaggio, "il nostro mestiere è regalare meraviglia al ...

Dall’omaggio dei tifosi del Milan - all’espulsione per una parolaccia : il ritorno dolceamaro di Ancelotti al Meazza [FOTO] : L’affetto dei tifosi del Milan, la tensione della partita e quella parolaccia di troppo che gli è costata l’espulsione: tutte le emozioni del ritorno al Meazza di Carlo Ancelotti Il batticuore del ritorno al Meazza da avversario, l’omaggio dei tifosi del Milan, poi la rabbia per un pareggio ottenuto con una prestazione opaca e l’espulsione. Un turbinio di emozioni nella serata in cui Carlo Ancelotti si è ...

Milan - omaggio dei tifosi ad Ancelotti "per sempre leggenda rossonera" : I tifosi del Milan non hanno dimenticato. E alla sua prima partita a San Siro da avversario dei rossoneri, Carlo Ancelotti ha ricevuto l'omaggio del suo ex pubblico. Quando lo speaker dello stadio ha ...

La maglia numero 34 dei giovani ex Ajax in omaggio a Nouri : Dopo aver segnato all'Olimpico il 2 ottobre nel suo debutto in Champions League il quinto gol del 5-0 inflitto dalla Roma al Viktoria Plzen, Justin Kluivert è corso a sventolare la maglia 34, lo stesso numero che indossava Abdelhak Nouri all'accademia dell'Ajax da cui proviene anche il giovane esterno giallorosso. Nel luglio del 2017 Nouri patì un problema cardiaco nel corso dell'amichevole disputata dal team olandese col Werder Brema; dal ...

Napule è Pino Daniele 4 anni dopo : l'omaggio dei fan per l'anniversario : C'è chi si dà appuntamento per oggi, perché fu alle 22.45 del 4 gennaio di quattro anni fa che Pino Daniele fu dichiarato morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dopo vani tentativi di rianimazione. ...