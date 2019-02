Irama | Sanremo è un megafono per farsi sentire | conta la musica

Irama a Sanremo 2019 : età - altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome : Irama a Sanremo 2019: età, altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome Chi è Irama e carriera | Sanremo 2019 Irama Plume (vero nome: Filippo Maria Fanti) è tra i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019. L’artista, vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata del cantante Irama. Così nacque ...

Irama fa una confessione dopo Sanremo : “Mi ritirerò per un po’” : Sanremo 2019: Irama dopo il successo fa un clamoroso annuncio Irama è stato un grandissimo protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo. Difatti il cantautore ha conquistato tutti con il suo pezzo intitolato “La ragazza con il cuore di latta”. E oggi sui social ha colto l’occasione per ringraziare i suoi fan per l’affetto ricevuto. Ma non è finita qua perchè Irama ha poi fatto un annuncio che ha lasciato tutti senza ...

Irama dopo Sanremo 2019 sorprende : “Anno pieno - mi ritiro per scrivere” : Sanremo 2019, Irama colleziona successi: “La ragazza con il cuore di latta” lo porta lontano dopo il Festival di Sanremo, Irama non si è fermato un attimo: tra instore e concerti, non ha un attimo di tempo libero. E di questo è felice. I suoi fan hanno dimsotrato ancora una volta di essere dalla sua […] L'articolo Irama dopo Sanremo 2019 sorprende: “Anno pieno, mi ritiro per scrivere” proviene da Gossip e Tv.

Irama - Giulia De Lellis lo consola dopo la delusione di Sanremo : abbraccio hot sui social : delusione dopo il Festival di Sanremo per Irama, ma a consolarlo arriva Giulia De Lellis. Tra i due la storia sembra andare a gonfie vele come hanno loro stessi confermato con uno scatto passionale...

Irama dopo Sanremo torna fra le braccia della De Lellis : calato il sipario sul Festival di Sanremo e, i big che hanno partecipato alla kermesse, tornano alla loro vita di sempre e dai loro affetti. Come succede a Irama che accontentatosi del settimo posto, ...

Sanremo 2019 - Irama riabbraccia Giulia De Lellis in albergo : Nonostante Sanremo sia finito da tre giorni, è rimasta la scia festivaliera carica di polemiche e di gossip intorno alla kermesse canora di inizio febbraio: uno di questi pettegolezzi riguarda il cantante Irama.Il cantante uscito da Amici, al secolo Filippo Maria Fanti, ha chiuso il Festival di Sanremo al nono posto con il brano La ragazza dal cuore di latta, pezzo che parlava di una certa Linda che aveva subito delle violenze domestiche ...

Irama dispiaciuto dopo il Festival di Sanremo : ecco cosa è successo al cantante : Irama dopo Sanremo 2019 si consola con la fidanzata Giulia De Lellis Il Festival di Sanremo 2019 non è andato come previsto per Irama. Il vincitore di Amici 2018 era uno dei favoriti alla vittoria finale ma non è neppure arrivato sul podio. La canzone La ragazza con il cuore di latta non è andata […] L'articolo Irama dispiaciuto dopo il Festival di Sanremo: ecco cosa è successo al cantante proviene da Gossip e Tv.

Irama e Giulia De Lellis : altro che crisi - dopo Sanremo 2019 ecco cosa è successo : Baci hot, abbracci sensuali davanti allo specchio e un brano di sottofondo inequivocabile (la di lui canzone “Vuoi sposarmi?”) e in un amen si dissipano le voci di crisi: Giulia De Lellis e Irama dopo Sanremo 2019 sono più innamorati che mai, come ci tiene a sottolineare implicitamente lei attraverso le stories di Instagram sapientemente pubblicate appena finito il festival più seguito d’Italia. Era bastato non vederla in ...

Festival di Sanremo - se ci fosse stato solo il televoto sul podio Ultimo - Il Volo e Irama : Non si placano le polemiche attorno al Festival di Sanremo per la vittoria inaspettata di Mahmood, già vincitore di Sanremo Giovani. Ultimo si è scagliato contro i giornalisti nella conferenza stampa della serata conclusiva della manifestazione canora e ha annullato la sua partecipazione alla puntata speciale di Domenica In. Anche Loredana Bertè non si è presentata da Mara Venier in polemica con il quarto posto contestato anche dal pubblico ...

Irama a Sanremo 2019 : età - altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome : Irama a Sanremo 2019: età, altezza e fidanzata. Chi è l’artista e nome Chi è Irama e carriera | Sanremo 2019 Irama Plume (vero nome: Filippo Maria Fanti) è tra i cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2019. L’artista, vincitore della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna sul palco dell’Ariston per la seconda volta. Scopriamo di più sulla carriera e la vita privata del cantante Irama. Così nacque ...

Giulia De Lellis e Irama passano la notte assieme dopo Sanremo - lei poi scappa per U&D : Al centro del gossip di questo Festival di Sanremo 2019 vi sono sicuramente Giulia De Lellis e Irama, la coppia più chiacchierata e seguita di questa 69esima edizione. In molti in questi giorni si sono chiesti se la De Lellis fosse in Riviera per supportare il suo fidanzato: la sua assenza aveva addirittura fatto pensare che tra i due ci fosse aria di crisi, ma la verità è che le cose vanno a gonfie vele e ieri hanno anche trascorso la notte ...

Irama dopo Sanremo - notte di passione con Giulia De Lellis : Giulia De Lellis consola Irama dopo Sanremo: dall’Ariston all’hotel Grande colpo di scena sui social. E menomale che si era iniziato a parlare di crisi. Giulia De Lellis e Irama innamoratissimi anche dopo Sanremo 2019. Lui ha appena scoperto di essere arrivato settimo, nonostante lo si dava tra i possibili vincitori già da prima che […] L'articolo Irama dopo Sanremo, notte di passione con Giulia De Lellis proviene da Gossip e ...

Sanremo 2019 - il dramma di Irama : mentre è sul palco... ecco chi lo scarica - gira una brutta voce : Un discusso protagonista di questo Festival di Sanremo è stato sicuramente Irama: i suoi vestiti non sono stati molto apprezzati, un po' di più invece il suo brano, La ragazza con il cuore di latta. Ma per quel che riguarda Irama si è fatta notare un'assenza all'Ariston, quella della sua fidanzata:

Irama a Sanremo 2019 : “Il talent è un megafono - la cosa più importante è quello che hai da raccontare” (video) : Irama rilascia Giovani per sempre, la nuova versione dell'album Giovani, lanciato dal singolo sanremese dal titolo La ragazza con il cuore di latta. Reduce dal trionfo ad Amici di Maria De Filippi, Irama non ha mosso i suoi primi passi nel talent show. Alle sue spalle, un esordio al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con il brano cosa resterà ma anche la partecipazione al Summer Festival di Roma. In conferenza stampa, a ...