Lazio | Immobile | Qualificazione meritata | ora la rivincita col Milan

Inter-Lazio 0-1 La Diretta Immobile segna il vantaggio : La sfida delle 21 a San Siro tra Inter e Lazio decide l'ultima qualificata alle semifinali di questa edizione della Coppa Italia. Entrambe le squadre approdano ai quarti di finale dopo due...

LIVE Pagelle Inter-Lazio - voti Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Icardi-Immobile - bomber a confronto. Super sfida a San Siro : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Inter-Lazio, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2019. Il Milan aspetta di conoscere la sua rivale in semifinale: sarà derby contro i rivali nerazzurri oppure ancora una sfida con i biancocelesti come lo scorso anno. Quella di oggi è comunque una sfida molto importante per entrambe le squadre: l’Inter deve uscire dalla crisi e si affida ad un Mauro Icardi alla ...

Inter-Lazio : Icardi sfida Immobile - chi vince trova il Milan in semifinale : Ultimo quarto di finale in Coppa Italia: stasera è di scena a San Siro Inter-Lazio. Chi vince troverà il Milan in semifinale. Ecco le ultime sulle due squadre. I VIDEO DI GAZZETTA TV qui inter - ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter e Lazio in cerca del riscatto dopo le delusioni in campionato. Sfida tra Icardi e Immobile per la semifinale : Non è certamente un periodo semplice per Inter e Lazio, le due formazioni che si affronteranno domani sera nell’ultimo quarto di finale in programma per la Coppa Italia 2018-2019 di Calcio. Il regolamento della competizione prevede sfide ad eliminazione diretta, con tempi supplementari e tiri di rigore in caso di parità. La vincente dell’incontro accederà alla semifinale e se la vedrà con il Milan, che ieri sera ha superato il Napoli ...

Calciomercato - i cinesi del Dalian su Immobile e Belotti : Lazio e Torino provano a resistere : Il club cinese ha presentato un’offerta sia alla Lazio che al Torino per Immobile e Belotti, ricevendo un secco no da entrambe L’ombra della Cina sulla Serie A, in particolare in ambito Calciomercato. Il Dalian infatti prova a fare la spesa in Italia, bussando alla porta di Lazio e Torino per Ciro Immobile e Andrea Belotti. Fabio Ferrari/LaPresse I due attaccanti sono finiti nel mirino del club asiatico, pronto a mettere sul ...

Inter-Lazio - probabili formazioni : Icardi e Immobile dal 1' minuto : INTER LAZIO probabili formazioni – Come ormai accade da qualche anno a questo parte l’ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia. Come gia’ negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità. Da domani, martedì 29 gennaio, a […] L'articolo Inter-Lazio, probabili formazioni: Icardi e Immobile dal 1′ ...

Lazio - Immobile : 'Pronti a ripartire'. Acerbi : 'Testa all'Inter' : 'Siamo pronti a ripartire'. Parola di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio non si abbatte dopo la sconfitta con la Juventus per 2-1. 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto - scrive il bomber su ...

Lazio-Juve - Jessica Immobile e Georgina Rodriguez : "Ma wags a chi?" : E poi le loro dediche social, quelle non lasciano spazio a dubbi: "Faccio fatica a spiegare al mondo quanto ti amo", scrive il bomber sul suo Instagram. Ma lei replica messaggio dopo messaggio: "Non ...

Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Luis Alberto - Correa e Immobile : Lazio e Juventus si affrontano nel posticipo della domenica sera all'Olimpico in una partita di enorme importanza soprattutto per i ragazzi di Simone Inzaghi: mentre gli ospiti, infatti, guidano...

Lazio-Juventus : Immobile guida l'assalto - CR7 cerca il gol per Georgina : Serata di gala all'Olimpico, che si prepara ad ospitare Lazio-Juventus. Un posticipo da cui passano punti importanti, vuoi per ribadire la supremazia in vetta o per mandare un messaggio alle ...

Lazio - Immobile : "Juve fortissima. Ma domenica si può fare..." : domenica c'è la Juve e per la Lazio arriva un altro banco di prova difficilissimo dopo quello di Napoli. Ma la squadra biancoceleste vuole giocarsi le sue chance. A sostenerlo è uno dei suoi uomini ...

Lazio - Immobile in cerca di riscatto : “bisogna fare di più. Juventus? Match da preparare alla perfezione” : L’attaccante della Lazio ha parlato in vista del Match contro la Juventus, svelando tutta la sua voglia di ottenere un risultato positivo “Non dobbiamo pensare al fatto che con le big non facciamo tanti punti l’importante è avere continuità e migliorare il rendimento del girone di andata. Non stiamo giocando come facevamo l’anno scorso, ma di questo siamo consapevoli sia noi calciatori che il mister e stiamo ...