Cure su misura | un’italiana in Olanda sta realizzando il sogno

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Insta lavorando per realizzare ildi una medicina personalizzata, die farmaci ‘su’. Lei è italiana, trapiantata all’estero da sei anni dove, presso la Technical University of Delft, ha fondato una delle startup più innovative del settore, la Bi/Ond. Della sua scelta di lavorare fuori dall’Italia, l’ingegnere elettronico Cinzia Silvestri, 32 anni e pugliese di origini, all’AdnKronos dice: “non mi sento un cervello in fuga, perché volevo fare un’esperienza all’estero” ma ammette anche che “oggi il rientro sarebbe complesso, vorrei tornare nel mio Paese e mi piacerebbe portare la mia startup in Italia ma ad oggi non vedo l’ambiente giusto per farlo”. “L’Europa è una grande possibilità – continua la ricercatrice – E’ riduttivo oggi considerarsi solo italiani o solo olandesi o solo francesi. È ...