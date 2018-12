: Mattis firma ritiro truppe Usa da Siria - TelevideoRai101 : Mattis firma ritiro truppe Usa da Siria - orenove : RT @MarianoGiustino: #Mattis firma l'ordine di ritiro delle truppe #USA dalla #Siria;comando curdo-siriano #YPG in contatto con #Mosca,#Ass… - spina_barny : RT @MarianoGiustino: #Mattis firma l'ordine di ritiro delle truppe #USA dalla #Siria;comando curdo-siriano #YPG in contatto con #Mosca,#Ass… -

E' attivo l'ordine per ritirare leamericane dalla. Lo hato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, James. La scorsa settimanaaveva annunciato le proprie dimissioni dal suo incarico al Pentagono in seguito alla decisione da parte del presidente Usa Donald Trump di lasciare la. Un portavoce del Pentagono ha confermato ladell'ordine per ilche non prevederebbe scadenze. Al posto di, pro tempore, c'è Shanahan.(Di lunedì 24 dicembre 2018)