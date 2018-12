La reunion degli One Direction è vicina | le parole di Liam Payne a un passo dal 2019

HBO annuncia uno show speciale con la reunion degli attori di Game of Thrones : Come ben sanno tutti i fan di Game of Thrones, la popolare serie fantasy creata da HBO e pubblicata in Italia con il titolo "Il Trono di spade", sono molti i personaggi che, puntata dopo puntata, sono morti. Fin dalla prima stagione, tanti dei beniamini del pubblico hanno patito una tragica fine scomparendo dallo schermo, ma non dal cuore di chi li aveva amati. Adesso sono tutti in trepidante attesa dell'ultima stagione, l'ottava, che si ...