Ilrestodelcarlino.it - Sono in calo i proventi delle contravvenzioni. Rispetto al 2023, in cassa 200mila euro in meno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Calano isanzioni per le violazioni al codice della strada nel 2024. Questa la sintesi del rendiconto presentato dal Comando della Polizia Locale di Sassuolo e pubblicato in albo pretorio, che parla infatti di pocodi 1,5 milioni di, contro gli oltre 1,7 milioni del. Il dato (1485916, per la precisione) è ‘maggiorato’agli ‘sconti’ di cui si gode se si pagano le multe entro i 5 giorni e comprende anche i 127milaaccertati per gli eccessi di velocità sulle strade comunali e i poco più di 8mila accertati sulle strade provinciali. E, in diminuzioneal, si attesta su valori non dissimili da quelli registrati nel 2022, quando l’accertato ‘valeva’ circa 1,5 milioni di. Ma non è la cifra esatta che l’Amministrazione incasserà trattandosi appunto dell’accertato da gennaio a dicembre 2024, e di un consuntivo calcolato sul dato di maggiorazione dei verbali non pagati, che il Comando della Polizia Locale fornisce all’Amministrazione a seguito dell’approvazione, da parte della stessa, del bilancio di previsione e del Dup, il documento unico di programmazione.