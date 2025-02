Lanazione.it - Droga e armi in casa, arrestato giovane 20enne

Volterra, 12 febbraio 2025 – Ieri pomeriggio, i Carabinieri della sezione radiomobile di Volterra hannoundi 20 anni per spaccio di sostanza stupefacente, porto abusivo die detenzione di oggetti appartenenti alle forze di polizia. L'arresto è avvenuto nel corso di un intervento presso l'abitazione delper eseguire una notifica. I militari hanno sorpreso ilmentre tentava di disfarsi di una piccola quantità di hashish. Il ragazzo è stato sottoposto a perquisizione personale e locale e sono stati rinvenuti ulteriori 40,02 grammi di hashish suddivisi in varie porzioni, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione a batteria, un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm con lama di 8 cm, 150 euro e un berretto in pile di colore nero con la fiamma dei Carabinieri.