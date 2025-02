Ilrestodelcarlino.it - L’Integrity Tour fa tappa in Romagna

, il progetto di sensibilizzazione e contrasto alle frodi sportive e match fixing, organizzato da Lega Pro e Sportradar Ag in collaborazione con l’Associazione italiana calciatori ha fattoa Rimini. All’interno della sala stampa del ‘Neri’ il segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci con Alice Fraccari, il responsabile Integrity di Sportradar Ag Marcello Presilia e, in rappresentanza dell’Aic, il presidente Umberto Calcagno, Andrea Fiumana e il riminese Matteo Brighi, hanno incontrato ieri dirigenti, tecnici e calciatori del Rimini. La prima parte dell’incontro è stata dedicata al settore giovanile con la presenza delle formazioni di Primavera 3 e Under 17, la seconda ha visto protagonisti mister Buscè con l’intero staff, capitan Simone Colombi e tutti i calciatori della prima squadra.