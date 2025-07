Ant notte delle meraviglie Festa con musica e circo

Preparati a vivere un’indimenticabile serata di magia e divertimento! La notte delle meraviglie, festa speciale con musica, circo contemporaneo, DJ set e delizioso cibo, celebra i vent’anni della sede Ant nel quartiere Navile. Un’occasione unica per condividere emozioni e ricordi, in un’atmosfera coinvolgente e sorprendente. Domani sera, dalle 19 a mezzanotte, le porte di via Jacopo di Paolo 36 si apriranno per accoglierti in un evento gratuito che promette di lasciare il segno.

Una festa all’insegna della musica, del circo contemporaneo, dei dj set, del buon cibo e soprattutto della condivisione, per celebrare i vent’anni della sede Ant nel quartiere Navile. Domani sera, dalle 19 a mezzanotte, le porte di via Jacopo di Paolo 36 si apriranno per accogliere " La notte delle meraviglie ", evento gratuito che rende omaggio al giorno in cui, vent’anni fa, aprì il cantiere di costruzione dell’Istituto delle Scienze oncologiche della solidarietà e del volontariato Ant, voluto fortemente dall’oncologo Franco Pannuti, fondatore della Fondazione e primario della divisione oncologica del Sant’Orsola-Malpighi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ant, notte delle meraviglie. Festa con musica e circo

In questa notizia si parla di: notte - meraviglie - festa - musica

Ant e la ‘notte delle meraviglie’, la festa per i 20 anni della sede al Navile tra musica, cibo e circo - Preparati a vivere una serata indimenticabile a Bologna! Il 8 luglio 2025, Ant celebra i suoi vent’anni con ‘La notte delle meraviglie’, un evento gratuito tra musica, circo contemporaneo, DJ set e delizie culinarie.

NOTTE BIANCA a Sabaudia Domenica 6 luglio 2025 ? BENVENUTA ESTATE! ? Domenica 6 luglio una grande festa per dare il benvenuto all’estate! Una serata all’insegna degli acquisti, con i SALDI estivi appena iniziati; ma anche della bella musica! D Vai su Facebook

Ant, notte delle meraviglie. Festa con musica e circo; Ant e la ‘notte delle meraviglie’, la festa per i 20 anni della sede al Navile tra musica, cibo e circo; Polistena, il ballo di Mata e Grifone ne ‘La Notte dei Giganti’ – FOTO.

Ant, notte delle meraviglie. Festa con musica e circo - Una festa all’insegna della musica, del circo contemporaneo, dei dj set, del buon cibo e soprattutto della condivisione, per celebrare i vent’anni della sede Ant nel quartiere Navile. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Ant e la ‘notte delle meraviglie’, la festa per i 20 anni della sede al Navile tra musica, cibo e circo - L’evento è gratuito per rendere omaggio al giorno in cui aprì il cantiere di costruzione dell’Istituto delle Scienze oncologiche ... Scrive msn.com