Dal rock dei Metallica a Vasco Rossi Musica caraffe e cartoni animati

Immergiti in un viaggio tra musica e allegria al Beer Fest Carate, dove il rock dei Metallica si fonde con le note di Vasco, le sigle dei cartoni animati reinterpretate in chiave rock, e le risate del cabaret più irriverente. Un’esperienza coinvolgente tra live performance, comicità e tanta birra, pronta a regalarti due settimane di puro divertimento. Non perdere questa festa unica: la musica, la risata e il buon umore ti aspettano!

L’heavy rock dei Metallica, le canzoni di Vasco e le sigle dei cartoni animati più amati riletti in versione rock. E poi le risate del cabaret targato Zelig e Colorado, un party anni Duemila, il pop, la dance, un omaggio ai Queen e uno alla band italiana che sta macinando più successo in questi ultimi anni. Musica dal vivo, comicità, birra a volontà e tanto divertimento: è quanto proporrà ancora per due settimane il Beer Fest Carate, in corso di svolgimento nell’area di via Vicinale dell’Immacolata. Stasera gli amanti del metal potranno scatenarsi con un “ Tributo ai Metallica “ suonato dagli Orion, forse la tribute band del gruppo americano più nota d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal rock dei Metallica a Vasco Rossi. Musica, caraffe e cartoni animati

