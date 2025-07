L’Ateneo rinnova il merchandising

l8217ateneo rinnova il merchandising. Una linea di prodotti che unisce tecnologia e sapere antico, come del resto fa l’ateneo coniugando storia e innovazione: è la novità del merchandising firmato Uniurb presentata ieri, che da oggi è disponibile presso lo store di piazza Rinascimento, affiancandosi alla consueta linea di prodotti già molto gettonati dagli studenti. Ma questa nuova collezione è davvero particolare: "Tanti atenei, compreso il nostro, hanno le loro linee normali di merchandise, ma Uniurb si distingue creando un connubio unico tra passato e futuro, offrendo ai propri studenti e sosten

Una linea di prodotti che unisce tecnologia e sapere antico, come del resto fa l’ateneo coniugando storia e innovazione: è la novità del merchandising firmato Uniurb presentata ieri, che da oggi è disponibile presso lo store di piazza Rinascimento, affiancandosi alla consueta linea di prodotti già molto gettonati dagli studenti. Ma questa nuova collezione è davvero particolare: "Tanti atenei, compreso il nostro, hanno le loro linee normali di prodotti, che vanno dalla cartoleria all’abbigliamento – hanno detto il rettore Giorgio Calcagnini e il prorettore Fabio Musso – ma questo progetto si spinge oltre: è nato per valorizzare il territorio, combinando le tradizioni locali come la stampa a ruggine alle tecnologie come i timbri stampati in 3D, il tutto in partnership con due aziende d’eccellenza della nostra provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it