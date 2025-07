inchiesta sui serbatoi di lavoratori sequestrati 43 milioni a rhenus

Un’inchiesta scuote il settore della logistica con un sequestro record di oltre 43 milioni di euro a Rhenus Logistics Spa, accusata di frode fiscale e di aver creato “serbatoi di lavoratori” attraverso pratiche di somministrazione illecita di manodopera. Questo importante passo si inserisce in un’indagine più ampia che rivela le intricate connessioni tra aziende e sfruttamento del lavoro. La vicenda mette in evidenza le criticità del settore e solleva nuove domande sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

Nel filone di indagini sui cosiddetti “serbatoi di lavoratori“ e sulla " somministrazione illecita di manodopera ", il pm Paolo Storari ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza di oltre 43 milioni di euro per frode fiscale a carico di Rhenus Logistics Spa, filiale italiana di un gruppo nel settore della logistica e dei trasporti che fa da fornitrice anche per Ikea (estranea alle indagini). L’ennesimo sequestro per un importo di milioni di euro nel settore della logistica è stato eseguito nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano (La Gdf ha eseguito, nelle province di Milano e Napoli), il decreto di sequestro preventivo nei confronti di Rhenus Logistics, per un totale di oltre 43,5 milioni di euro, è stato emesso d’urgenza dai pm Storari e Valentina Mondovì per frode fiscale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it