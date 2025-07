Il principe Emanuele Filiberto di Savoia in prima fila con Giardino dei Bucaneve

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia si conferma protagonista di un impegno concreto e solidale, posando simbolicamente la prima pietra del nuovo progetto ‘Dopo di noi’ al Giardino dei Bucaneve. La sua presenza in città, arricchita dalla partecipazione a una cena di beneficenza e da visite alle meraviglie locali, testimonia il suo cuore generoso e la volontà di costruire un futuro migliore. Un esempio di dedizione e passione che fa sognare la nostra comunità.

‘Dopo di noi’, ieri il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha posizionato simbolicamente la prima pietra nel terreno che occuperà una nuova costruzione per dare continuità al progetto avviato dal ‘Giardino dei Bucaneve’. Il principe, in città da domenica, ha preso parte alla cena di beneficenza per devolvere parte del ricavato al progetto, poi, ospite degli ordini dinastici di Casa Savoia, ha visitato non solo la spiaggia di velluto ed i suoi monumenti, ma anche la Basilica di Loreto. "Qui nelle Marche ho molti amici attraverso le delegazioni di Casa Savoia – ho deciso di sostenere questo progetto perché Casa Savoia vuole essere sempre vicina ai giovani e ai più deboli e questa ci è sembrata una bellissima occasione, aiutare i giovani e i bisognosi, è questo l’obiettivo mio e degli ordini dinastici di Casa Savoia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il principe Emanuele Filiberto di Savoia in prima fila con Giardino dei Bucaneve

In questa notizia si parla di: principe - savoia - emanuele - filiberto

"The Spring" di Eileen Wilson da New York al Principe di Savoia - Dalla vivace New York al raffinato Principe di Savoia, "The Spring" di Eileen Wilson si distingue con una drink list innovativa.

di STEFANO FABRIZI - Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia nel senigalliese: beneficenza, storia e legame con l’Italia / Video intervista, foto, reportage https://marcheinfinite.com/2025/07/08/il-principe-emanuele-filiberto-di-savoia-nel-senigalliese-beneficen Vai su X

S.A.R. IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA IN EMILIA-ROMAGNA – 4-5 LUGLIO 2025 Due intense giornate tra Modena e Bologna all’insegna della cultura, della memoria e della solidarietà, su invito del Delegato degli Ordini Dinastici della Real Vai su Facebook

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia in prima fila con Giardino dei Bucaneve; A Lanciano arriva Emanuele Filiberto di Savoia; Tag: Principe Emanuele Filiberto di Savoia.

A Lanciano arriva Emanuele Filiberto di Savoia - Domani, martedì 9 luglio, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, figura simbolo della storia dinastica italiana, sarà in visita a Lanciano (Ch). Da abruzzolive.tv

Emanuele Filiberto al gala: "Sostegno a chi soffre" - Il principe di Casa Savoia al Majestic per la serata benefica organizzata da De Vita "Insieme possiamo fare la differenza, come ci hanno insegnato i nostri avi". Si legge su msn.com