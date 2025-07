Sport in tv oggi mercoledì 9 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 9 luglio, il mondo dello sport si accende con eventi imperdibili in TV e streaming. Dai quarti di Wimbledon ai battenti della cronometro al Tour de France, passando per emozionanti sfide di volley e ciclismo femminile, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Scopri orari, programmi completi e come seguire tutte le emozioni live, ovunque tu sia. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere lo sport al massimo!

Oggi mercoledì 9 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Wimbledon, dove vanno in scena i quarti di finale: Jannik Sinner affronterà lo statunitense Ben Shelton, mentre Flavio Cobolli se la dovrà vedere con il serbo Novak Djokovic. Al Tour de France andrà in scena una fondamentale cronometro individuale, previsto grande spettacolo al Giro d’Italia femminile. L’Italia incrocerà il Belgio nella Nations League di volley femminile, spazio anche agli Europei di calcio femminile e ai Mondiali di rugby under 20 con un fondamentale Italia-Georgia. Spazio anche ai Mondiali iQFOIL per la vela, ai Mondiali juniores e under 23 di canoa slalom e alla Coppa del Mondo di tiro con l’arca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 9 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

