Belen Rodriguez urla e offese in strada E spunta De Martino

Un sabato sera ricco di colpi di scena per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, protagonisti di un episodio che ha fatto il giro del gossip. Tra urla in strada e spiacevoli insulti, la showgirl argentina si è trovata al centro di una lite sconvolgente, coinvolgendo anche il noto conduttore. Gabriele Parpiglia, esperto di cronaca rosa, ha svelato i dettagli di questa turbolenta vicenda, lasciando tutti con la curiosità di scoprire come si evolverà la situazione.

Un sabato sera decisamente movimentato per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E questa volta la turbolenta vita sentimentale dei due (eterni) ex compagni non c'entra. A riferire della disavventura che ha visto protagonista la showgirl argentina e di riflesso il conduttore di Affari tuoi e Stasera tutto è possibile è stato Gabriele Parpiglia, giornalista tra i massimi esperti italiani di gossip, che nella sua newsletter è sceso nei dettagli. Belen avrebbe avuto un confronto piuttosto acceso con un " glover ", uno dei numerosi addetti alle consegne a domicilio che scorrazzano in giro per le cittĂ italiane a ogni ora del giorno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Belen Rodriguez, "urla e offese in strada". E spunta De Martino...

In questa notizia si parla di: belen - rodriguez - martino - urla

Belen Rodriguez ha subito un intervento, come sta e cosa è successo - Belen Rodriguez ha recentemente affrontato un intervento chirurgico, suscitando preoccupazione tra i fan e i media.

Urla sotto casa e tensioni alle stelle: Belen coinvolta in una lite, provvidenziale l’intervento di Stefano De Martino Non è un periodo sereno per Belen Rodriguez. Sabato sera, attorno alle 23, la showgirl sarebbe stata coinvolta in una lite accesa con un rider s Vai su Facebook

“Era davvero mortificato”, Belen urla in strada contro un rider: Stefano interviene contro l’ex moglie; Belen, lite sotto casa. “Tra urla e parole grosse interviene Stefano De Martino”; Belen e la lite sotto casa: urla e parole grosse, provvidenziale l’intervento di De Martino che scende in strada.

Belen Rodriguez, hádka pred jejím domem, krik a drsná slova: zásah Stefana De Martina - Belen Rodriguez protagonista di un altro episodio spiacevole, ovvero una lite sotto casa: fondamentale l'intervento di Stefano De Martino ... Segnala notizie.it

Belen senza freni, urla e litiga violentemente in strada, De Martino la calma: cosa è successo - Una Belen furiosa e aggressiva urla in strada contro un uomo: a calmarla è il suo ex marito, Stefano De Martino, intervenuto immediatamente. Secondo donnapop.it