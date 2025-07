Visite guidate che passione Successo per la rassegna domani c’è Palazzo Gaddi

La cultura non si ferma e continua a emozionare con visite guidate imperdibili a Forlì! Domani, un’occasione speciale per immergersi nella storia italiana con ‘La patria del Risorgimento’ al Museo di Palazzo Gaddi. Un viaggio tra ideali e passioni che conquista appassionati e curiosi, dimostrando che l’amore per la cultura è più vivo che mai. Non mancate: un’esperienza da vivere e condividere!

La cultura non va in vacanza: proseguono le visite guidate alla scoperta di Forlì, organizzate dal Comune in collaborazione con la Diocesi e le guide di ConfGuide. La prossima tappa è in programma per domani con ‘La patria del Risorgimento’: una visita al museo del Risorgimento di Palazzo Gaddi. L’ingresso è gratuito, con due turni disponibili: alle 20 e alle 21. Durante la visita, i partecipanti saranno guidati in un percorso tra ideali, battaglie e figure storiche che hanno segnato il Risorgimento italiano, con un focus particolare su Aurelio Saffi. La formula risulta vincente, infatti le prime 12 visite guidate di Esplora Forlì hanno sempre registrato il sold-out: tra gli appuntamenti più apprezzati, senz’altro c’è stata la salita al campanile di San Mercuriale e la visita alla Rocca di Ravaldino, oltre che l’apertura della Basilica di San Pellegrino Laziosi durante le ‘giornate pellegriniane’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite guidate, che passione. Successo per la rassegna, domani c’è Palazzo Gaddi

