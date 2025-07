La Statale in un vicolo senza uscita Deve pagare tre commissari esterni | Ma compie danno erariale se lo fa

Quando una statale si imbatte in un vicolo cieco, le conseguenze possono essere costose e legali. La recente delibera della Corte dei Conti evidenzia come l’Università abbia compiuto un danno erariale nel pagare tre commissari esterni senza le dovute autorizzazioni. Un episodio che solleva importanti questioni sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza, mettendo in luce le criticità di un sistema che rischia di incappare in errori costosi e evitabili.

di Simona Ballatore e Nicola Palma MILANO La Statale è finita in un vicolo cieco, in fondo al quale c'è un danno erariale. Lo spiega senza troppi giri di parole una recentissima delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, sollecitata proprio dalla rettrice dell'ateneo Marina Brambilla. Tutto parte nel 2022, quando il Cda del polo accademico (all'epoca guidato da Elio Franzini) autorizza "cinque nuove posizioni dirigenziali di seconda fascia", con bandi lanciati nel 2024 per le direzioni Comunicazione, Risorse umane, Servizi patrimoniali, Acquisti e Telecomunicazioni. Sin da subito, il Collegio dei revisori esprime più di una perplessità, sostenendo che non sarebbe stata "dimostrata la sostenibilità economico-finanziaria delle indennità" a carico del Fondo per il finanziamento della retribuzione accessoria, di posizione e di risultato.

