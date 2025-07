Terremoto di magnitudo 5.7 nel sud del Guatemala | due morti e frane scuole chiuse in tre dipartimenti

Un potente terremoto di magnitudo 5.7 ha scosso il sud del Guatemala, causando due vittime e frane diffuse. Le scuole sono state chiuse in tre dipartimenti per motivi di sicurezza, mentre le autorità e gli esperti monitorano attentamente la situazione. Un evento che ricorda quanto sia cruciale la preparazione e la solidarietà in momenti di emergenza. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come ci si può proteggere in situazioni simili.

Due persone hanno perso la vita a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 che ha colpito il sud del Guatemala nel pomeriggio di ieri, alle 15:41 ora locale (le 23:41 in Italia). A darne notizia sono le autoritĂ locali, mentre i dati tecnici sono stati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dal servizio geologico statunitense Usgs. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di San Vicente Pacaya, nel dipartimento di Escuintla, a sud della capitale CittĂ del Guatemala. L’ipocentro si trovava a una profonditĂ molto bassa, appena 9 chilometri, caratteristica che ha aumentato l’intensitĂ degli effetti al suolo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Terremoto di magnitudo 5.7 nel sud del Guatemala: due morti e frane, scuole chiuse in tre dipartimenti

