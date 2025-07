La strada Mornano riaperta dopo i lavori

Dopo lavori di consolidamento cruciali a seguito di una frana, la strada Mornano a Civitanova Alta torna aperta al traffico. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, durante un sopralluogo, ha sottolineato l’importanza strategica di questa arteria per l’intera zona, assicurando un miglioramento della sicurezza per residenti e automobilisti. Nel corso dei prossimi giorni, ulteriori interventi garantiranno una viabilità ancora più sicura e sostenibile, rafforzando il legame tra comunità e territorio.

Riaperta al traffico la strada Mornano, a Civitanova Alta, dopo i lavori di consolidamento della scarpata necessari a seguito di una frana. "Un’arteria fondamentale per la zona – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica durante un sopralluogo insieme al dirigente Marco Orioli, al geometra Antonio Frapiccini, al responsabile unico del procedimento Simone Salciccia – riaperta garantendo maggiore sicurezza per residenti e automobilisti. Nel corso dei lavori, si sono verificate delle criticitĂ che hanno allungato i tempi". L’intervento è stato eseguito dalla Imet F.lli Pesaresi, con progettazione dell’architetto Francesco Pacioni, collaudatore l’ingegnere Paolo Raganini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La strada Mornano riaperta dopo i lavori

In questa notizia si parla di: riaperta - lavori - strada - mornano

Importante fuga di gas: durante i lavori salta un tubo del metano, strada chiusa (poi riaperta) - Martedì pomeriggio a Genova si è verificata una grave fuga di gas in Valpolcevera, durante lavori di scavo in via al Santuario di Nostra Signora della Guardia.

La strada Mornano riaperta dopo i lavori; Civitanova, riaperta al traffico la strada Mornano: un’opera del valore di 460mila euro; Macerata, quelle scale horror del Parksì tra scritte, disegni e sporcizia. A pochi giorni dall’avvio del Mof m.

Civitanova, riaperta al traffico la strada Mornano: un’opera del valore di 460mila euro - CIVITANOVA È stata ufficialmente riaperta al traffico la strada Mornano, a Civitanova Alta, dopo i lavori di consolidamento della scarpata, resisi necessari a seguito di un ... Lo riporta corriereadriatico.it

La strada Mornano riaperta dopo i lavori - Riaperta al traffico la strada Mornano, a Civitanova Alta, dopo i lavori di consolidamento della scarpata necessari a seguito di una frana. Come scrive ilrestodelcarlino.it