Ira dei pendolari | Treni sempre più in ritardo

L’ira dei pendolari sulla linea Bologna-Vignola cresce di giorno in giorno: treni sempre più in ritardo, soppressioni frequenti, stazioni lasciate al degrado e un calo drastico dei passeggeri. È un quadro allarmante che mette a rischio la mobilità sostenibile e la qualità della vita di chi quotidianamente si affida a questo servizio. La recente riunione del tavolo istituzionale ha messo in luce la necessità urgente di interventi concreti per risollevare questa situazione critica.

Troppi ritardi, troppi treni soppressi, degrado nelle stazioni, calo dei passeggeri e rinvio degli interventi strutturali. È un quadro preoccupato quello che l’associazione degli utenti In prima classe per la Bologna-Vignola ha esposto nella recentissima riunione del tavolo istituzionale che vede periodicamente riuniti i rappresentanti dei passeggeri e gli amministratori di Regione, Città metropolitana, Comuni e aziende responsabili a vario titolo del funzionamento della storica tratta che in 33 chilometri collega il territorio bolognese e quello modenese. "I dati forniti da Fer, gestore del contratto per conto della Regione, descrivono un quadro assolutamente insoddisfacente, soprattutto per la puntualità (il peggior risultato degli ultimi anni), parametro che fino a qualche anno fa era stabilmente oltre il 95% nel primo semestre di quest’anno è calato al 91%! Una tendenza che non ha origine recente e che ha trovato conferma anche nei dati di frequentazione presentati dal gestore del servizio Trenitalia Tper: le rilevazioni del 2024, infatti, evidenziano un calo dell’utenza del 5% rispetto il 2023, anno che aveva segnato il ritorno a una frequentazione in linea con quella precedente la pandemia" ha sintetizzato il presidente Maurizio Quartieri nel corso della riunione presieduta dalla consigliera Simona Larghetti, presente l’assessora regionale alla mobilità Irene Priolo, diversi sindaci, dirigenti scolastici e dirigenti delle aziende Trenitalia-Tper, Fer, Rfi e Tper. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ira dei pendolari: "Treni sempre più in ritardo"

