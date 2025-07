slitta lo stop agli euro 5 soddisfazione dal governo la palla passa alla regione

Il governo italiano mette in evidenza la sua flessibilità con il posticipo dello stop alle auto Euro 5, un provvedimento che riguarda circa 22mila veicoli nella provincia di Ravenna e il 20% del parco circolante. La decisione, accolta con "grande soddisfazione" da Matteo Salvini, sposta l’obiettivo al primo ottobre 2026, lasciando ora alle regioni la partita di definire le future misure. La palla passa quindi alla regione: quali saranno le prossime mosse?

Lo stop ai veicoli Euro 5, che in provincia di Ravenna riguarda circa 22mila auto Euro 5, il 20% del parco circolante, è stato posticipato dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026. Via libera quindi all'emendamento al dl Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità per le auto diesel Euro 5. Lo comunica il Ministero dei Trasporti esprimendo "grande soddisfazione" da parte di Matteo Salvini. La nuova norma prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel 'Euro 5', prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100.