Nuove ambulanze in arrivo per il 118

L’arrivo di nuove ambulanze rappresenta un passo importante per garantire un servizio di emergenza sempre più efficace e sicuro a Modena. L’Azienda Usl assicura che il monitoraggio costante delle attuali ambulanze del 118 di Carpi conferma la loro efficienza, mentre il piano di rinnovo continua senza sosta. In un contesto di crescente attenzione alle esigenze dei cittadini, l’Ausl di Modena risponde alle polemiche con trasparenza e impegno, dimostrando che la qualità del soccorso resta la priorità assoluta.

L’Azienda Usl di Modena intende rassicurare i cittadini sullo stato di efficienza e sicurezza delle ambulanze del 118 di stanza a Carpi, il cui stato è costantemente monitorato. Parallelamente prosegue il piano di rinnovo progressivo dei mezzi della rete del soccorso provinciale, con l’arrivo nei prossimi mesi di nuove ambulanze. Non si è fatta attende la replica da parte dell’Ausl di Modena dopo la polemica sollevata da Fratelli d’Italia sulla situazione del servizio di emergenza 118 nel Distretto di Carpi e la presentazione di un’interrogazione regionale sul tema – di cui è prima firmataria il consigliere regionale Annalisa Arletti – per denunciare le condizioni del parco mezzi in servizio al Pronto soccorso del Ramazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nuove ambulanze in arrivo per il 118"

Fuori uso in poco meno di una settimana tre ambulanze del 118 in forze al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Carpi. "La frequenza dei guasti, spesso indipendenti da controlli e manutenzioni che vengono effettuati periodicamente, - specificano dall'Ausl di Mod

