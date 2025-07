Auto diesel Euro 5 Lo stop alla circolazione rinviato al primo ottobre 2026

Ottimismo per i possessori di auto diesel Euro 5 a Cesenatico: il divieto di circolazione, inizialmente previsto per il 2025, è stato posticipato al primo ottobre 2026 grazie a un emendamento al dl Infrastrutture. La decisione, accolta con entusiasmo dal Ministero e da Matteo Salvini, permette a migliaia di automobilisti di continuare ad usare le proprie vetture senza preoccuparsi di rottamazioni immediate. Un passo importante verso una mobilità più sostenibile e flessibile.

Sono diverse migliaia le auto diesel Euro 5 dei cesenati che rischiavano la rottamazione dal primo ottobre 2025 e che invece ora potranno continuare a circolare grazie all’ emendamento al dl Infrastrutture. Lo ha comunicato il Ministero delle Infrastrutture esprimendo "grande soddisfazione" da parte di Matteo Salvini. La nuova norma differisce dal primo ottobre 2025 al primo ottobre 2026 il termine che prevede per Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali diesel "Euro 5", prevedendo, al contempo, che la limitazione vada applicata in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con oltre 100. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto diesel Euro 5. Lo stop alla circolazione rinviato al primo ottobre 2026

