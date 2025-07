Ricostruzione delle mura crollate a Sant’Angelo in Pino | via ai lavori

Importante passo avanti per la tutela del patrimonio storico di Sant’Angelo in Pino: sono ufficialmente iniziati i lavori di ricostruzione delle mura crollate, grazie a un finanziamento di 400mila euro proveniente dal Commissario Straordinario e ai fondi PNRR. A questi si sono aggiunti ulteriori 70mila euro con una variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale. Un intervento che ridarà nuovo splendore alla chiesa e rafforzerà il legame tra comunità e storia.

Sono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza e la ricostruzione delle mura crollate alla chiesa di Sant’Angelo in Pino. Si tratta di un’operazione resa possibile grazie a un finanziamento di 400mila euro erogato dal Commissario Straordinario per l’ alluvione del maggio 2023 e legati a fondi Pnrr. A questi, in seguito alla variazione di bilancio approvata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, sono stati aggiunti altri 70mila euro di fondi comunali, che permetteranno di realizzare quella che è stata anche una sfida progettuale, a causa della notevole difficoltà di accesso al cantiere e alla conformazione topografica del sito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ricostruzione delle mura crollate a Sant’Angelo in Pino: via ai lavori

