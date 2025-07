Maltrattamenti e denunce Nei guai due cinquantenni

Maltrattamenti e denunce scuotono Pedaso, dove i carabinieri rafforzano la loro lotta contro la violenza domestica. Un 54enne è stato denunciato dopo aver aggredito la convivente, costringendola a cure mediche e portando alla luce un grave episodio di violenza. Le indagini hanno rivelato che già in passato l’uomo aveva mostrato comportamenti aggressivi. La sicurezza delle vittime rimane una priorità , e le forze dell’ordine continueranno a intervenire con fermezza.

Giro di vite da parte dei carabinieri sui maltrattamenti in famiglia. A Pedaso, i militari dell’Arma del posto hanno denunciato un 54enne, resosi autore di un’aggressione nei confronti della propria convivente. La vittima ha denunciato di essere stata aggredita fisicamente e verbalmente dall’uomo, tanto da dover ricorrere a cure sanitarie presso il pronto soccorso di Fermo. Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di appurare che già nel 2024 l’uomo aveva avuto atteggiamenti minacciosi e vessatori nei confronti della donna. È stato quindi attivato il cosiddetto ’codice rosso’ per garantire un tempestivo intervento, a tutela della vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti e denunce. Nei guai due cinquantenni

