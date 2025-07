’Imola di mercoledì’ al fotofinish

Imola di mercoledì, il momento clou della stagione, si conclude questa sera nel suggestivo centro storico, trasformato in un vivace palcoscenico di shopping e intrattenimento. L’evento targato Confcommercio Ascom, ispirato ai quattro elementi della natura, celebra questa volta l’aria e il candore del bianco, offrendo tante occasioni di scoperta e divertimento sotto le stelle. Un’occasione imperdibile per vivere la città in modo unico e coinvolgente.

Ultimo atto, questa sera in centro storico, per ‘ Imola di mercoledì ’. La serata conclusiva dell’evento targato Confcommercio Ascom, che quest’anno è ispirato al tema dei quattro elementi della natura, è dedicata all’aria e al colore bianco. Tante le occasioni di shopping sotto le stelle, agevolate anche dall’avvenuta apertura dei saldi estivi. L’evento vede la partecipazione di tante realtà commerciali che anche questa sera proporranno eventi, spettacoli, degustazioni e dimostrazioni per offrire ai loro ospiti un’occasione per incontrarsi, conoscersi, fare acquisti e ricevere il gadget della manifestazione con l’iniziativa ‘Shopping by night’ all’infopoint di piazza Caduti per la Libertà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Imola di mercoledì’ al fotofinish

In questa notizia si parla di: imola - mercoledì - fotofinish - sera

Esibizioni, shopping e assaggi: scatta oggi Imola di Mercoledì - L’estate a Imola si accende questa sera con l’inizio di ‘Imola di mercoledì’, un’occasione unica per vivere il centro storico tra musica, iniziative, degustazioni e tanto divertimento.

’Imola di mercoledì’ al fotofinish; ’Imola di mercoledì’, terza serata.