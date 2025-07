Fa troppo caldo? Libri a domicilio dalla biblioteca

L’estate diventa ancora più piacevole con i libri che arrivano a casa tua! La Biblioteca civica Aldo Moro di Villasanta lancia un innovativo servizio di prestito a domicilio, pensato per offrire cultura e svago anche durante i giorni più caldi. Sperimentale fino al 20 settembre, questa iniziativa mira a supportare le fasce più fragili della popolazione, garantendo accesso all’arte e alla conoscenza. Perché la cultura non si ferma mai, neanche sotto il sole più accecante.

D’estate i libri arrivano direttamente a casa. È il nuovo servizio dalla Biblioteca civica Aldo Moro di Villasanta: libri, riviste, cd e dvd da oggi arrivano a domicilio, grazie all’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura, sperimentale fino al 20 settembre. Una novità fra le prestazioni della biblioteca cittadina, che l’amministrazione comunale ha deciso di attivare per le fasce più fragili della popolazione: i cittadini over 65 e con difficoltà motorie, anche temporanee. Il test viene effettuato nei mesi estivi, quando l’uscita con alte temperature può costituire un rischio per chi è fragile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it