Alessandra Todde la picconata | Il M5s vede il sondaggio ed esulta

Alessandra Todde e il Movimento 5 Stelle festeggiano un risultato sorprendente, nonostante le difficoltà politiche e le sfide di governance. Mentre la Lega si prende gioco delle disgrazie altrui, il M5S Sardegna celebra una posizione che, seppur non eccezionale, rappresenta una piccola vittoria in un quadro complesso. La politica, si sa, è fatta di sorprese: e questa potrebbe essere solo l’inizio di una nuova strategia.

Anche la Lega balla sulle disgrazie politiche di Alessandra Todde e del centrosinistra. La governatrice della Sardegna, esponente del Movimento 5 Stelle che non gode propriamente delle simpatie dei vertici del partito guidato da Giuseppe Conte, è infatti "quartultima tra i presidenti di Regione nella governance poll del Sole 24 Ore, eppure, nel deserto delle rivoluzioni promesse e mai arrivate, il M5s Sardegna esulta", sottolineano in una nota gli esponenti di Lega Sardegna. Nello stesso sondaggio del Sole 24 ore, gli amministratori di centrodestra sono i più apprezzati con i leghisti Luca Zaia (Veneto) e Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) davanti a tutti i governatori e con Marco Fioravanti di Fratelli d'Italia che ad Ascolti si conferma il sindaco più amato di tutti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Alessandra Todde, la picconata: "Il M5s vede il sondaggio ed esulta"

