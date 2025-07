Sfilano le attività commerciali Serata speciale alla Rocca

E’ una serata all'insegna dello stile e della convivialità, dove i negozi locali si uniscono per esibire le proprie creazioni in un suggestivo défilé. L’evento ‘IndossiAmo Cento’, ideato da Stefano Pesci, promette di incantare il pubblico con fashion, divertimento e un forte senso di comunità. Un’occasione imperdibile per scoprire la ricchezza commerciale della nostra città e rafforzare il legame tra cittadini e negozianti, uniti in una serata magica e indimenticabile.

Il commercio che si unisce per dare vita a una serata magica, ma che soprattutto dimostra a tutti le potenzialità e la ricchezza di offerta che hanno i negozianti centesi. E' questo l'obiettivo fissato da Stefano Pesci, che, sulla scia dei successi dei red carpet di via Matteotti, è stato chiamato a realizzare ' IndossiAmo Cento ', una grande passerella che domani dalle 20.30 prenderà vita nella bella cornice del Piazzale della Rocca. "E' una serata pensata dalla Fondazione Teatro con la collaborazione determinante di Ascom Confcommercio e del Comitato Cento in Vetrina – dice Pesci –, insieme a Melissa Tassinari e al mio gruppo ci siamo messi subito al lavoro e con orgoglio posso dire di aver coinvolto e unito nel progetto una ventina di attività commerciali apparentemente concorrenti, ma che invece daranno spettacolo e magia sulla passerella, tutti insieme.

