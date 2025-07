Dieci anni con le ’Muse’ Il progetto che porta l’arte nelle scuole dei più fragili

Da dieci anni, Muse trasforma le scuole di Fermo e del Fermano in veri e propri atelier di speranza e creatività, portando arte e colore nelle vite dei più fragili. Con oltre trenta laboratori all’anno, il progetto si impegna a colmare le lacune sociali e culturali, regalando emozioni e incontri indimenticabili. Quest’anno, uno dei laboratori culmina in un risultato speciale: un grido che racchiude tutta la forza e il cuore di questa bellissima avventura.

È un mondo pieno di colori quello di Muse, pieno di storie, di cose belle, di arte declinata in tutte le sue forme. Sono ormai dieci anni che il progetto Muse raggiunge le scuole di Fermo e del fermano, ogni anno sono almeno trenta i laboratori che si organizzano con i bambini per colmare le situazioni di fragilità sociale e culturale. Ogni volta i risultati sono sorprendenti e importanti, stavolta l'esito finale di uno dei laboratori è un grido forte che i bambini, allievi dell'Isc Fracassetti Capodarco e Primaria Cavour, hanno voluto alzare contro tutte le guerre. È diventato un manifesto con uno slogan che chiede pace per tutti i bambini del mondo il progetto dei bambini di seconda e terza della primaria, partiti dalle immagini in mostra a Palazzo dei Priori, con le fotografie di Steve McCurry: "E' un progetto che ci inorgoglisce tanto – spiega l'assessore alla cultura Micol Lanzidei – perché mette insieme arte, scuola e coscienza collettiva.