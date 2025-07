I Warthog da attacco al suolo Usa al bivio | o andare in pensione o difendere Taiwan

Dopo decenni di servizio e imprese memorabili, i Warthog sembrano ormai pronti a lasciare il campo. Tuttavia, la loro esperienza e versatilità li rendono ancora fondamentali in un contesto geopolitico in rapido mutamento. Ora, l’ultima scelta: lasciarli andare in pensione o impiegarli come ultima difesa in un’isola strategica del Pacifico, proteggendo interessi vitali e stabilità regionale. La decisione potrebbe cambiare le sorti di questa delicata regione.

I vecchi “ Warthog ” devono andare in pensione, e abbandonare definitivamente, dopo una longeva e gloriosa epopea, la flotta dell’Aeronautica Militare degli Stati Uniti. Nessuno però, nonostante il loro ritiro imminente, aveva mai pensato di schierarli su un’ isola strategica e contesa nella regione del Pacifico; per respingere la potenziale invasione che stravolgerebbe gli equilibri globali e inciderebbe pesantemente sugli interessi collegati alla produzione e all’acquisizione dei famosi semiconduttori. La base di ogni progetto del futuro. Che i Fairchild Republic A-10 Warthog siano vicini alla rottamazione lo scriviamo da anni. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I Warthog da attacco al suolo Usa al bivio: o andare in pensione o difendere Taiwan

In questa notizia si parla di: warthog - andare - pensione - attacco

C'è Taiwan nel futuro dei vecchi Warthog Usa; A-10, l’immortale: onore al primo velivolo da attacco al suolo della storia aeronautica mondiale che volerà per 60 anni; Un esperto americano ha definito un disastro il rifiuto dell'aeronautica americana di continuare a utilizzare gli aerei d'attacco A-10 Thunderbolt II.

I Warthog da attacco al suolo Usa al bivio: o andare in pensione o difendere Taiwan - L'articolo I Warthog da attacco al suolo Usa al bivio: o andare in pensione o difendere Taiwan proviene da InsideOver. Secondo msn.com

L'Inps aumenta l'età per andare in pensione, critiche da Cgil e Lega - la Repubblica - Se fosse davvero come risulta alla Cgil, dal 2027 si uscirebbe a 67 anni e 3 mesi (con 20 di contributi) per la pensione di vecchiaia. Si legge su repubblica.it