Parcheggio multipiano per il centro L’annuncio del sindaco in consiglio

Durante la presentazione delle strategie future per migliorare la viabilità urbana, il sindaco Alessandro Barattoni ha annunciato con entusiasmo l’intenzione di realizzare un parcheggio multipiano nel cuore della città. Un progetto ambizioso che punta a facilitare gli spostamenti cittadini, ridurre il traffico e incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile ed efficiente, contribuendo a rendere il centro più accessibile e vivibile per tutti.

"Per quanto riguarda la mobilità, promuoveremo linee urbane gratuite con parcheggi in attestazione fuori dal centro per favorire l’utilizzo di mezzi pubblici. Tra i primi interventi, inoltre, stiamo gettando le basi per la costruzione di un parcheggio multipiano a servizio del centro città". Questo uno dei passaggi più interessanti dell’intervento di ieri in consiglio comunale del sindaco, Alessandro Barattoni, durante la presentazione delle line programmatiche di mandato 2025-2030. C’è dunque l’idea di costruire un parcheggio multipiano per chi ha necessità di raggiungere il centro; il primo cittadino non ha fornito altri dettagli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio multipiano per il centro. L’annuncio del sindaco in consiglio

In questa notizia si parla di: parcheggio - multipiano - centro - sindaco

Peccioli: in via di completamento i lavori del primo lotto del nuovo parcheggio multipiano in via Cappuccini - A Peccioli, i lavori per il primo lotto del nuovo parcheggio multipiano in via Cappuccini stanno giungendo al termine.

? | IL SINDACO MIRKO DI BERNARDO AGGIORNA LA COMUNITÀ Grottaferrata Progetta il Futuro: Approvati Documenti di Indirizzo Strategici per una Città più Moderna, Funzionale e Accessibile - Iniziano gli Incontri Partecipativi per i Cittadini La Giunta C Vai su Facebook

Parcheggio multipiano per il centro. L’annuncio del sindaco in consiglio; Il sindaco presente il suo programma in consiglio comunale: «Un parcheggio multipiano per il centro»; Parcheggi in centro storico, il sindaco Biancani: «L’area del Carducci e quella davanti alla Caserma sono state individuate per studiare nuovi parcheggi sopraelevati in struttura.

Parcheggio multipiano per il centro. L’annuncio del sindaco in consiglio - Barattoni ha presentato le linee programmatiche 2025- Riporta msn.com

Barattoni ha presentato le priorità: «Pianteremo 50mila alberi. Serve il secondo attraversamento sul Candiano» - Il sindaco Alessandro Barattoni ha presentato in consiglio comunale le linee programmatiche del suo mandato appena iniziato. Secondo ravennaedintorni.it