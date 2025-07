Divelta la lapide della Shoah. Vergogna.

Un atto ignobile che ferisce la memoria collettiva e il rispetto per le vittime della Shoah. Nella notte tra domenica e lunedì, qualcuno ha divelto la lapide commemorativa di San Prospero, un gesto che si aggiunge alle tensioni internazionali riguardo alla guerra di Gaza. Il sindaco Sauro Borghi condanna fermamente questo sfregio, sottolineando l'importanza di preservare i luoghi della memoria e del rispetto reciproco.

Sfregio alla lapidemonumento che a San Prospero ricorda la Shoah. In un momento di forti tensioni internazionali per la guerra di Gaza non è passato inosservato quanto accaduto presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì, dove qualcuno ha divelto la lapide posta nel 2016 nel parchetto di via Chiletti accanto alle scuole medie. A dare l'annuncio di questo episodio è stato lo stesso sindaco Sauro Borghi con un post sui social. "Condanniamo duramente il grave gesto – afferma Borghi - e vogliamo pensare che si tratti di una bravata e non di un atto dettato da motivazioni politiche. Ciò nonostante, l'accaduto resta di estrema gravità.