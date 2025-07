Ruba alcolici al supermercato nei guai

Un tentativo di furto ai danni di un supermercato si trasforma in un caso che fa riflettere sulla sicurezza e sui rischi di comportamenti avventati. Protagonista di questa vicenda è un 46enne georgiano, già noto alle forze dell’ordine, che ha cercato di uscire con alcune bottiglie di pregiato vino e liquori senza pagare. La scena si è conclusa con la sua denuncia: ecco cosa è successo davvero.

Prova a uscire dal supermercato con alcune bottiglie di vino e liquori di pregio senza passare per le casse, così è finito nei guai un 46enne. I carabinieri della stazione di Morrovalle hanno denunciato un georgiano di 46 anni, residente a Latina e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, ora ritenuto responsabile di un tentato furto in un supermercato. L'episodio risale allo scorso mese di aprile, quando l'uomo aveva cercato di sottrarre alcune bottiglie di vini e liquori costosi, per un valore complessivo di circa 200 euro, dagli scaffali del supermercato, tentando di eludere i controlli all'uscita dell'esercizio, senza pagare.

In questa notizia si parla di: supermercato - guai - ruba - alcolici

