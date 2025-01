Lanazione.it - Urp diffuso e la Casa delle donne

Polizia municipale, Legalità e Sicurezza sono deleghe e temi caldi. Ma tra gli incarichi affidati a Valentina Torrini ci sono anche questioni altrettanto importanti come Pari opportunità, Lavoro e Progetto Urp. Con qualche novità. "Entro l’anno inaugureremo i tre uffici nell’ambito del progetto Urp, portando tre sportelli comunali a Ponte a Elsa nell’Eco Park, e nelle ex scuole di Villanova e Monterappoli. Un modo per avvicinare il Comune alle case degli empolesi. Gli uffici saranno un luogo dove la popolazione più fragile, penso agli anziani, potrà interfacciarsi con il dipendente comunale per far fronte alle proprie esigenze". Avanti con la sicurezza anche anche per la delega al Lavoro. "Dopo i fatti di Calenzano è necessario e urgente fare un punto sul numero di infortuni e malattie professionali a livello di Unione Empolese Valdelsa e capire qual è lo stato dell’arte dei controlli, coinvolgendo i sindacati.