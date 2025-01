Ilrestodelcarlino.it - “Una Fanciulla del West” a Bologna, soprano senza voce: il pubblico protesta

, 31 gennaio 2025 - "È una vergogna", "Abbiamo pagato", "Rimborsateci", "Lo spettacolo non doveva farsi": caos al Comunale Nouveau dicon spettatori delusi e arrabbiati per l'ultima messa in scena di “Unadel” di Giacomo Puccini. Cosa è successo? Colpo di scena: una faringite colpisce ildanese Ann Petersen interprete di Minnie, la protagonista, ma lei accetta comunque di partecipare alla rappresentazione pur non essendo in grado di sostenere a pienala parte. Risultato? Solo un canto udibile a fatica già nelle prime file. Andrea Ranzi Proteste delal Comunale Nouveau Cose che possono capitare nello spettacolo dal vivo, ma è stata inevitabile un po’ di delusione degli spettatori che, nonostante uno speaker avesse avvisato della situazione prima dell'inizio dello spettacolo, hanno iniziato a lamentarsi con mugugni diventati proteste alla fine del primo atto.