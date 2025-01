Oasport.it - Sei Nazioni, Simone Ferrari: “Della Scozia mi preoccupa una cosa. L’Italia dia il giusto peso alle aspettative”

Manca sempre meno all’inizio del Sei, celeberrima competizione di rugby che perpartirà sabato 1 febbraio da Edimburgo con la grande sfida contro i padroni di casa. Sono alte leper la compagine tricolore, desiderosa di proseguire un percorso molto positivo che l’ha portata da essere squadra materasso ad attento team da temere. In attesapartita inaugurale, è intervenuto ai microfoni di OA Sport. Il piloneNazionale ha presentato l’evento a Focus, rubrica condotta da Alice Liverani, in questa occasione affiancata da Duccio Fumero, in onda sul canale YouTubenostra testataIn prima battuta il giocatore ha parlatosua folgorazione per il rugby, arrivata ovviamente in età giovanile: “Ho iniziato intorno ai nove anni, mi ha introdotto agli Amatori di Milano mio fratello.